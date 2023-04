Paasvuur Erica gaat vooralsnog door, Raad van State neemt morgen besluit

Het paasvuur langs de Ericasestraat in Erica kan vooralsnog doorgaan. Dat heeft de rechtbank in Groningen vandaag bepaald. Maar of de bult daadwerkelijk in brand gestoken mag worden op Eerste Paasdag, is onzeker. De buurtbewoners die bakzeil haalden stapten na hun verlies gelijk door naar de Raad van State.