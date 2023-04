Bewoners uiten kritiek op plannen voor nieuwe ontsluiting bij Asser wijk Kloosterveen

Ook zien ze het verdwijnen van de fietsoversteek aan de Polweg richting recreatiegebied de Baggelhuizerplas niet zitten. "Deze oversteek is een veelgebruikte oversteek voor met name voetgangers. De behoefte zal toenemen door de bouw van de nieuwe woningen. De omweg via de rotonde naar het Pelinkbos is voor voetgangers en de grote groep hondenbezitters te groot en daarmee een grote inbreuk op hun woongenot", aldus Vergoes Houwens.

Bovendien betreurt de groep het gebrek aan communicatie vanuit de gemeente rondom de plannen. Ook zijn ze niet blij dat ze niet eerder zijn betrokken bij het ontwerp. "De wijze van communiceren rondom dit traject verdient geen schoonheidsprijs", vindt Vergoes Houwens. "In de media en in uw brief aan ons wordt het tracé en de basiskeuzes als vaststaand uitgangspunt gepresenteerd, zonder dat wij in de gelegenheid zijn geweest om hier inspraak in te hebben. Wat ons betreft is er een gebrek aan participatie van de omliggende inwoners."