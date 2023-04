Bevrijdingsdag Emmen: '6000 feestvierders van links naar rechts op Raadhuisplein'

"Er komt een groot podium voor het Atlas Theater", beschrijft Mol. "Een groot deel van het plein wordt omheind met hekken. Dat is om de bezoekers te kunnen controleren en het aantal te kunnen beheersen. Vol is vol, namelijk. Kom op tijd."

Hij benadrukt daarbij dat de entree gratis is. "De gemeente Emmen betaalt een flink deel en we werken met een vijftal sponsoren. De rest leggen we zelf in", verduidelijkt Velzing.

"We verwachten duizenden bezoekers. We moeten er een beetje voorzichtig in zijn, omdat zoiets hier nog nooit eerder georganiseerd is. Als we tussen de vijf- en zesduizend mensen mogen ontvangen, zijn we tevreden. Dan draaien we quitte. Daar mikken we op."

Snollebollekes en Boef

Daarvoor trekt de organisatie alles uit de kast, met onder meer Snollebekes en Boef. Om 14.00 uur trapt het evenement af met festiviteiten voor kinderen, georganiseerd door het Alles Kids Festival-team. Daarna muziek van de ABBA-tributeband. Tussendoor klinkt er de hele dag muziek van lokale dj's en zangers.

"Snollebollekes is zo'n beetje de populairste artiest van Nederland", denkt Velzing. Mol vraagt zich hardop af: "Hoe mooi zou het zijn als er duizenden mensen van links naar rechts springen op het Raadhuisplein? Daarbij is Boef ook de populairste artiest in zijn genre." Zij spelen in de avond, voordat de André Hazes Sr. tributeband het feest afsluit, rond 01.00 uur.