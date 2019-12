Verpauperde panden Gieten eindelijk tegen de vlakte

In Gieten is na jaren van uitstel begonnen met de sloop van de voormalige garage Vlieghuis en twee naastgelegen panden. De panden aan het begin van het centrum worden door veel inwoners gezien als een 'rotte kies' in het centrum van het dorp.

Steenmarter

Projectontwikkelaar Wout Donker is blij dat de sloop eindelijk is begonnen. Eerder dit jaar ging de sloop niet door omdat er bij flora- en faunaonderzoek een vleermuis, drie huismussen en een steenmarter werden aangetroffen. Inmiddels zijn de dieren naar een andere plek verhuisd. "We zijn blij dat we kunnen slopen en door kunnen met ons werk. Voor de omgeving is het mooi dat ze nu van die hele lelijke panden af zijn", aldus Donker.

Levensloop woningen

Op de plek worden twaalf woningen gebouwd. Acht daarvan worden toekomstbestendige levensloopwoningen met de bad- en slaapkamer op de begane grond. Wethouder Henk Heijerman is heel blij met dit plan. "We zijn bezig met het centrumplan om Gieten mooier te maken en daar past dit heel goed in. Zo'n puist als deze. Elke dag dat het staat is te lang. De woningen die hier komen passen heel goed bij het centrum van Gieten."