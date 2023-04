Definitieve streep door gemotoriseerd vaarverkeer op Rietplas

De gemeente Emmen staat vanaf 1 mei geen vaartuigen met benzinemotor meer toe op de Rietplas. Slechts elektrisch aangedreven of bootjes zonder motor zijn vanaf dan nog toegestaan op de Emmer waterplas tussen de wijken Parc Sandur en Rietlanden.

Volgens wethouder René van der Weide wordt de maatregel genomen na een toenemend aantal klachten van omwonenden en recreanten over geluidsoverlast en stank door uitlaatgassen. De actie moet ook al te onbesuisde vaarrecreanten bewegen om het gaspedaal niet te diep in te trappen. "Het is hier niet de Loosdrechtse Plassen waar je met een speedbootje over heen schiet."

Volgens de wethouder is elektrisch varen al sinds de oplevering van de Rietplas in 1998 het uitgangspunt geweest. Punt is alleen dat dit niet duidelijk in de algemene plaatselijke verordening is versleuteld. "Met als gevolg dat het de handhaving moeilijk kan optreden in het geval van klachten." De wijkverenigingen van Rietlanden en Parc Sandur zijn inmiddels op de hoogte gesteld.

Extra controleren

Wat opvalt is dat de maatregel vrij snel wordt ingevoerd. Over drie weken is alles wat vaart met een benzinemotor niet meer welkom op de Rietplas. Volgens de wethouder is dat niet te snel. "Een goed moment voor het invoeren van een dergelijke regel is er niet." Of je dat nu aan het begin of het einde van het vaarseizoen doet, maakt in dit geval niet uit, aldus de wethouder.

De gemeente gaat overigens niet extra controleren op de overlast. "We verwachten dat de nieuwe regels afdoende gaan helpen."

Kreekjes

De beide wijkverenigingen gingen er eigenlijk al vanuit dat gemotoriseerd vaarverkeer sowieso niet is toegestaan op de Rietplas. "Ik zie dergelijke bootjes nooit op het water", aldus wijkvoorzitter Henk van der Vaart van de Rietlanden.

Bij verschillende bestuursleden van de wijkverenigingen zijn wel geluiden binnengekomen dat inwoners overlast ervaren. "Het gaat dan vaak om bootjes die door de verbindende kreekjes varen. Het geluid galmt enorm tegen de huizen aan. Maar tot officiële bij ons ingediende klachten heeft dit nooit geleid. Maar dat enkel elektrische bootjes zijn toegestaan lijkt ons meer dan prima."

Waterkant