Draagvlak wolf in Drenthe afgenomen, blijkt uit enquête adviesraad minister

In een kasteel in Putten presenteerde de Raad voor de Dierenaangelegenheden gisteren de uitkomst van de vierjaarlijkse publieksenquête Staat van het Dier. Mens en dier worden meer gelijkwaardig, maar dat gaat niet op voor de wolf, want voor dat dier is het draagvlak afgenomen. Vooral in Drenthe.

Iets meer mensen dan vier jaar geleden vinden dat mens en dier gelijkwaardig zijn. In 2018 ging het om 24 procent en in 2022 was dat 26 procent. Hoewel het om een kleine verschuiving gaat, vindt Hans van Trijp, lid van de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA), dit een belangrijke ontwikkeling. "Dat zegt dat het dier zijn eigen plaats heeft gekregen. Dat die niet een restpost is wat betreft de afwegingen die we moeten maken over beslissingen, maar dat het dier er een integraal deel van uitmaakt. Meer en meer. Dat is goed nieuws voor het dier."

Een derde Drenten voor verjagen wolf

De Raad keek ook naar het draagvlak voor de wolf en dat is juist afgenomen. "In 2018 was er maar één wolf en nu zijn er veel meer. Dus het is logisch dat het meer gaat schuren en dat mensen stilstaan bij wat dit in de praktijk nu echt betekent. Dat verbaast me niet. De wolf heeft denk ik wat minder sympathie dan vier jaar geleden. We zien tegelijkertijd ook dat er veel mensen zijn die vinden dat de wolf deel uitmaakt van ons ecosysteem en dat we ons ertoe moeten verhouden", aldus Van Trijp, die in het dagelijks leven hoogleraar Marketing en Consumentengedrag aan de Wageningen Universiteit is.

Meer mensen zijn voorstander van het verjagen van de wolf; een op de vijf is tegen de stelling 'We moeten de wolf in Nederland niet wegjagen, maar onszelf en onze dieren tegen de wolf beschermen'. In 2018 was dit nog 13 procent. In Drenthe ligt het percentage tegenstemmers zelfs op 32 procent. Het is alom bekend dat de wolf hier veel schapen doodt en dat zou de reden kunnen zijn voor die uitkomst. Alleen in Zeeland ligt het percentage tegenstemmers nog hoger; Van Trijp heeft daar geen verklaring voor. "De wolf is bij uitstek een schurende kwestie. Het is een voorbeeld van hoe dieren en mensen met elkaar samenleven. Dat gaat schuren en daar moet je een beslissing over nemen."

RDA niet vooringenomen

Minister Christianne van der Wal voor Stikstof en Natuur heeft de Raad voor Dierenaangelegenheden gevraagd een maatschappelijke dialoog over de wolf op te zetten. "Het is geweldig dat de RDA die dialoog mag leiden. Want het is precies wat de raad doet en waar de raad onwijs goed in is. Dus ik kijk er heel erg naar uit", aldus Van Trijp.

"Die dialoog is belangrijk omdat er geen eenduidig beeld is tussen mensen over wat het eindstandpunt is. Het gaat niet om welles of nietes of om gelijk te krijgen. We gaan het land in om te horen wat de gevoeligheden zijn. Het gaat erom om naar elkaars argumenten te luisteren. En op basis daarvan tot een afwegingskader te komen. En als je tot een beslissing komt, hoe je dit dan zou moeten doen", legt Van Trijp uit.