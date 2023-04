Assen wil komende jaren naar driehonderd laadpalen

Assen wil de komende vier jaar zo'n driehonderd laadplekken voor elektrische auto's hebben gerealiseerd. Het gaat om laadplekken in wijken en in parkeergarages. Volgens de gemeente is daarmee sprake van een dekkend laadnetwerk voor personenauto's. Het prijskaartje wat eraan hangt is 900.000 euro.

Dat blijkt uit de gemeentelijke visie voor openbare laadpalen van 2023 tot 2027.

Drie ton wordt gereserveerd voor het realiseren van openbare laadplekken voor personenauto's in wijken. Dat is goed voor 175 laadpalen. Want gemiddelde kosten per laadpaal, die twee laadplekken heeft, zijn minimaal duizend euro.

Fors duurder in parkeergarages

Voor laadplekken in parkeergarages ligt het investeringsbedrag fors hoger. Dat kost per plek zo'n drieduizend euro vanwege allerlei veiligheidsmaatregelen. Dat heeft vooral te maken met brandveiligheid.

Assen trekt daarom 600.000 euro uit voor onderzoek en realisatie van vijftig openbare laadplekken in parkeergarages. Daarbij gaat het om garages in de binnenstad, want daar ziet de gemeente verder geen andere mogelijkheden in de openbare ruimte.

Dekkend netwerk

Op dit moment telt Assen momenteel zo'n 75 laadpalen. Eind dit jaar zijn dat er naar verwachting honderd. Daarmee is volgens de gemeente een dekkend netwerk van openbare laadpalen met een onderlinge afstand van ongeveer 250 meter nagenoeg gereed.

De gemeente verwacht dat er eind dit jaar 1700 elektrische auto's in Assen rondrijden. De helft hiervan kan op eigen terrein de auto parkeren en laden, zo is berekend. De andere 850 autobezitters zijn aangewezen op publieke laadplekken.

Assen gaat uit van een gemiddelde laadtijd voor een volle accu van vier uur. Per laadpunt kunnen dan vijf auto's per dag aangesloten worden. En omdat elke laadpaal doorgaans uit twee laadpunten bestaat, zijn 85 laadpalen in de wijken eind dit jaar genoeg voor alle auto's die niet thuis aan de stroom kunnen.

'Niet elke dag laden'

"En niet iedere auto hoeft elke dag te worden geladen. Een gemiddelde auto in Nederland rijdt namelijk maar 32 kilometer per dag. We kunnen dus vaststellen dat de gemeente ruimschoots aan de verwachte behoefte voldoet", stelt Assen in haar laadpalenvisie.

Assen werkt niet mee aan verzoeken van inwoners, zonder eigen oprit, om vanuit huis een stroomkabel te mogen trekken over het trottoir of er onderdoor naar een openbare parkeerplek.

In 2025 denkt Assen dat het aantal elektrische auto's op ongeveer 3800 zit. Dan zijn er minstens 190 laadpalen nodig. Voor 2030 verwacht ze ruim 9000 elektrische auto's in de provinciehoofdstad, daarvoor zijn 465 laadpalen nodig.

'Mag ambitieuzer'

GroenLinks, VVD en Partij van de Arbeid vinden de ambities in de gemeentelijke visie niet hoog genoeg, zo bleek in de Asser gemeenteraad. "De vraag naar laadpalen kan enorm toenemen, we mogen daarom best wat meer en sneller openbare laadpalen plaatsen", gaven de partijen vanavond als kritiek op de laadvisie.

Volgens de PvdA moet Assen met voldoende openbare laadplekken voor elektrische autobezitters 'vooral een gastvrije stad zijn'. "En met meer laadpalen bij gemeentelijk vastgoed, kan de gemeente ook het goede voorbeeld geven."