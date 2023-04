Bewoners Anjerstraat niet blij met komst nieuwbouw en spreken van 'slechte communicatie'

Bewoners van de Anjerstraat in Hoogeveen zien de komst van veertien sociale huurwoningen in hun wijk niet zitten. Ze vrezen dat de nieuwbouw een toename in verkeer gaat veroorzaken. Ook denken ze dat hun woongenot wordt aangetast, omdat de gebouwen zeven meter hoog worden. Daarnaast vinden ze dat de gemeente niet goed communiceert over de plannen.

De buurtbewoners dienden al bezwaren in bij de gemeente, maar dat lijkt niet voldoende. Vanavond werden de zorgen opnieuw kenbaar gemaakt tijdens de raadsvergadering. "Het is een zeer ongunstige situatie", stelt één van de buurtbewoners. "Tijdens meerdere inloopavonden hebben wij bezwaren ingeleverd, maar vervolgens krijgen we daar nul keer een reactie op."

'Verliezen woongenot'

Het voornemen is om de woningen te bouwen op het terrein van de voormalige basisschool De Fontein. De huizen moeten maximaal zo'n zeven meter hoog worden. Omwonenden vinden dat ze nu nog een mooi vrij uitzicht hebben, maar dat dit veranderd door de komst van de woningen. "We hierdoor verliezen ons woongenot", stelt de inspreker.

Ook denken ze dat het veel drukker in de wijk zal worden, waardoor er verkeers- en parkeerproblemen zullen ontstaan. Volgens de buurt zijn de parkeerproblemen al een tijd een probleem. "Dit wordt straks alleen maar erger. De ruimte en capaciteit om dat op te vangen is er gewoonweg niet", stelt een andere inspreker.

Vragen over communicatie

Over een aantal weken moet de raad een besluit nemen over de bouw van de veertien woningen. Vanavond konden ze met elkaar in debat over het onderwerp. Na de insprekers vroegen de partijen zich af of er wel goed is gecommuniceerd over de komst van de woningen door de gemeente. "We horen vaker dat het niet goed gaat en dat is een probleem", stelt Brand van Rijn van de SGP. "Waarom gebeurt dit elke keer?"

Hoewel het merendeel van de raad positief is over de plannen, zijn de meeste partijen benieuwd of de bewoners van de Anjerstraat goed zijn geïnformeerd door de gemeente. "Is er na de inloopavonden nog wat gedaan met de kritiek van de bewoners?", was een vraag die de meeste fracties stelden.

Problemen aangepakt

In totaal werden er voorafgaand aan de raadsvergadering drie bezwaarschriften ingediend. De eerste is ondertekend door 21 gezinnen. "Dat zijn aardig wat inwoners", liet wethouder Roelof Bisschop weten.

Volgens hem is er weldegelijk wat met de kritiek gedaan die werd geuit tijdens de inloopbijeenkomsten. Bijvoorbeeld over de verkeersoverlast en de parkeerproblemen. "Eerst waren er plannen voor zestien woningen, maar dat is later teruggebracht naar veertien."

Ook zouden er volgens de wethouder 21 parkeerplaatsen komen. "Dat hebben we uitgebreid met acht extra plekken. Juist om de problemen beter op te vangen. De inrichting van de straat zelf zorgt nu al voor problemen tijdens het ophalen van afval. Manoeuvreren is lastig, dat zal in de toekomst lastig blijven, dat komt door de inrichting zoals die nu is."

Raadsel rondom brief

Er was ook nog wat kritiek op de kleine groenstrook die wordt aangelegd. Daarover was Bisschop duidelijk: "We moeten niet vergeten dat het Zuiderpark in de buurt ligt. Genoeg groen in de buurt van de Anjerstraat dus."

Wel wilde hij nog terugkomen op de kritiek over de communicatie. Na de laatste inloopbijeenkomst in november hebben de woningcorporaties een conceptbrief opgesteld met meer informatie over de plannen. Die zou naar de buurtbewoners verstuurd moeten worden. "Maar ik weet niet zeker of dat wel is gedaan."