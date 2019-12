Drie jaar cel en tbs voor verkrachtingen op Meppeler camping

In hoger beroep is een 47-jarige man uit Lelystad tot drie jaar cel en tbs met dwangverpleging veroordeeld. Hij drogeerde en verkrachtte twee jonge mannen op een camping bij Meppel.

De man werd in april door de rechtbank in Leeuwarden tot dezelfde straf veroordeeld. Hij ging hiertegen in hoger beroep, maar het hof schaart zich dus achter het vonnis van de rechtbank.

Minderjarig

Een van de slachtoffers werd in de periode van begin 2014 tot eind 2016 meermaals door de man uit Lelystad gedrogeerd en verkracht in Lelystad en bij Meppel. Dat begon toen het slachtoffer zestien jaar oud was.

Het tweede slachtoffer werd in augustus 2018 op een camping bij Meppel gedrogeerd en verkracht. Hij ontwaakte eerder dan zijn belager had verwacht. Het slachtoffer wilde naar het toilet en sloeg alarm.

Het hof vond dat er voldoende bewijs was voor twee keer mishandeling en twee keer verkrachting. De mishandeling hield in dat de man zijn slachtoffers ziek maakte door GHB in hun drankje te doen. Dit gebeurde zonder hun medeweten, waardoor zij onwel en weerloos werden.

Vervolgens bond hij ze vast en verkrachtte hij ze. Het eerste slachtoffer deed pas aangifte toen hij hoorde dat het tweede slachtoffer naar de politie was gestapt.

Seksueel sadisme

De man uit Lelystad kampt met een ziekelijke stoornis in de vorm van parafilie (seksueel sadisme) en een persoonlijkheidsstoornis. Hij is zwakbegaafd en verminderd toerekeningsvatbaar. Het hof hield er rekening mee dat seksuele fantasieën gaandeweg extremer werden en hij die ook uitvoerde. Dit bleek onder meer uit de vele WhatsApp-gesprekken die zijn gevonden.

Kans op herhaling

De gedragsdeskundigen adviseerden de lichtere maatregel: tbs met voorwaarden. De hogere rechters vonden tbs met dwangverpleging noodzakelijk, omdat de man zonder een gedwongen behandeling een gevaar is voor de samenleving en de kans op herhaling dan zeer groot blijft.

De man moet zijn slachtoffers bijna 16.000 euro betalen.