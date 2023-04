Verhitte raadsdiscussie voetbalkwestie 2e Exloërmond loopt voorlopig met sisser af

Dat de voetbalkwestie in 2e Exloërmond tot verhitte discussies leidt, werd gisteravond tijdens de raadsvergadering in Exloo weer eens duidelijk. De oppositiepartijen (Gemeentebelangen, D66 en GroenLinks) willen niet dat er mogelijk meer geld wordt uitgegeven aan bijvoorbeeld tijdelijke units op het sportpark in het dorp en wilden in debat. Tijdens het debat liepen de gemoederen hoog op en volgden interrupties en onderbrekingen elkaar snel op.

De gemeente Borger-Odoorn wil nieuwe units bijplaatsen - kosten 150.000 euro -, wegens gebrek aan kleed- en doucheruimtes. Op dit moment wordt er gebruik gemaakt van ruimtes in de Hunsowhal, maar dat dubbelt te veel met de andere sporten daar.

De containerunits die nu op het complex staan worden onder meer gebruikt voor opslag, bestuurskamers en een kantine door De Treffer '16. Dit is tijdelijk, tot er een definitieve oplossing komt als het gaat om gebruik van een complex.

De oppositiepartijen vinden dat het bijplaatsen van tijdelijke units te duur is en willen nu een structurele oplossing voor het voetbal in het dorp. Voor het bijplaatsen van de units moet 100.000 euro euro uit de reserve worden gehaald, zo blijkt uit een collegebesluit. De oppositiepartijen vinden dat ze hiermee gepasseerd zijn door het college, omdat het budgetrecht bij de raad ligt.

'Te vroeg voor deze discussie'

De VVD heeft het stuk van het college anders geïnterpreteerd. "Het budgetrecht ligt bij ons als raad. Ik doe niet mee aan de insinuaties alsof het geld onttrokken is zonder ons als raad", zegt fractievoorzitter Arne Joling. "Het is te vroeg om hier nu een discussie over te voeren." Hij vindt dat er beter gewacht kan worden tot het college met een voorstel komt.

De suggestie van D66 om de bestaande units - met daarin onder meer een kantine - om te bouwen tot kleed- en doucheruimtes, vindt hij geen goed plan. "Gemeente moet douche- en kleedruimtes faciliteren. Die zijn er nu niet op dit moment. De huidige units zijn eigendom van De Treffer '16. Weet u hoe afhankelijk een club is van kantine-inkomsten?", aldus Joling.

'Het was geen leuke tijd'

Pieter de Groot van GroenLinks interrumpeert: "De vraag blijft staan: Hoe lossen we dit structureel op? Het is niet juist om te spreken: we gooien er nog wat containers bij. Pleur maar niet anderhalve ton in het geheel om rust in de tent te krijgen. Daarmee doen we andere verenigingen tekort." De voetbalkwestie (tussen opgeheven TEVV en de ontstane club De Treffer '16) en het sussen van de gemoederen in het dorp kostte de gemeente tot dusver 228.500 euro.

PvdA en Leefbaar Borger-Odoorn lieten blijken dat ze schrokken van de termen die gebruikt worden in het artikel dat RTV Drenthe . Volgens beide partijen is het nu rustig in het dorp. "Ik schrok van de toon", zegt fractievoorzitter Yannick Olij van PvdA. "Het was geen leuke tijd, dat herinner ik me als inwoner nog goed. De rust in het dorp is wedergekeerd. Dit draagt daar niet aan bij."

Volgens hem gaat er tijd overheen voor er een structurele oplossing kan komen. "Laten we dan zorgen dat het voetbal in 2e Exloërmond op een goede en vitale manier kan voortbestaan."

Punt van orde

Ook volgens Annemiek de Groot van Leefbaar Borger-Odoorn is het rustig in het dorp. Volgens haar haalt Gemeentebelangen een wond open door de uitspraken in het artikel. "Toen ik de termen las, schrok ik. Voetbaloorlog, tweespalt. Ik denk meneer Hooiveld, dat u daar verantwoordelijk voor bent. Daarom komt dit dossier steeds terug."

Hooiveld onderbrak en wilde er een punt van orde maken. Na een schorsing waarin wethouder Ankie Huijing met de oppositiepartijen sprak, nam zij het woord en trok de angel uit de discussie. "Ik zit hier niet voor de kleedkamers van De Treffer '16, maar voor het voetbal in 2e Exloërmond. Ongeacht om welke vereniging het gaat, wij zijn verantwoordelijk voor kleed- en doucheruimtes. Zo pakken wij dit ook op."

"De Hunsowhal wordt nu gebruikt, maar die slijt als een malle. Dan hebben we straks een heel andere investering waar we voor staan. We hebben alle andere opties bekeken, maar ook het dorpshuis heeft al een andere invulling", aldus de wethouder. Volgens het college zijn tijdelijke units voorlopig de beste oplossing.

'Zomaar 100.000 euro uit de kas pakken?'

De structurele oplossing voor het voetbal is mede afhankelijk van een komst van onder meer een MFA. Het college streeft naar 2026, maar dat zou zomaar eens langer kunnen duren. De vergunning voor de units die er nu staan, loopt volgend jaar af. Huijing zegt dat het college dan bij de raad terugkomt met het oog op een nieuwe vergunning.

Dit geldt ook voor de 100.000 euro die mogelijk nodig is voor de nieuwe units. "Zomaar 100.000 euro uit de kas pakken? Daar hebben wij u voor nodig als raad. Dit hadden we strategisch beter op kunnen schrijven. Dat had een hoop lawaai gescheeld. Dat hebben we niet strak genoeg gedaan, dat reken ik mijzelf aan", zegt ze.