Provincie en gemeenten willen investeren in vakantieparken

Tot 1 december konden regio's een voorstel indienen bij het Rijk. Er zijn 26 voorstellen ingediend die in totaal een budget van 474 miljoen euro vragen uit de Regio Envelop. Er is 180 miljoen euro beschikbaar.

Impuls voor vakantieparken

Drenthe hoopt met het geld van de Regio Deal vakantieparken een impuls te kunnen geven. Het Programma Vrijetijdseconomie en Fietsen heeft de afgelopen jaren meegeholpen aan de zichtbaarheid van Drenthe. De provincie is in 2018 als aanvulling daarop gestart met het Programma Vitale Vakantieparken Drenthe. Met het geld uit de Regio Deal wil de provincie verder inzetten op het verbeteren van vakantieparken.

Volgens de indieners is de aanpak van vakantieparken in Drenthe essentieel. Een deel van de vakantieparken bevindt zich in een neerwaartse spiraal en kunnen onvoldoende concurreren met overige verblijfsmogelijkheden in Drenthe. De provincie wil inzetten op samenwerking bij de aanpak van criminaliteit en ondermijning, de aanpak van sociaal-maatschappelijke problematiek en het versterken van de flexibele schil op de woningmarkt.

In de provincie is 42 procent van de vakantieparken niet vitaal en hebben onvoldoende toekomstperspectief. Daarnaast wordt een aanzienlijk deel van de vakantieparken permanent bewoond en vinden er criminele activiteiten plaats.

'Drenthe staat voor een topvakantie'

Volgens de provincie en de gemeenten is Drenthe bij uitstek een vakantie- en vrijetijdsbestemming in eigen land. De vrijetijdseconomie is met een omzet van 1,7 miljard euro een belangrijke motor van de Drentse economie. Het aantal overnachtingen is in vijf jaar tijd gestegen van ruim 3,4 miljoen overnachtingen naar meer dan 4,6 miljoen overnachtingen in 2018.

In Drenthe vindt 65 procent van de overnachtingen plaats op een vakantiepark. Dat is in heel Nederland gemiddeld 34 procent. De overnachtingen leveren in totaal zo'n 300 miljoen euro op. De gehele vrijtijdseconomie is goed voor zo'n 24.000 banen, direct en indirect.

