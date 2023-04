Stakingen in het openbaar vervoer van de baan na akkoord over cao

De stakingen in het streekvervoer zijn voorbij. De vakbonden en werkgevers hebben een akkoord bereikt over een nieuwe cao.

Het personeel in het streekvervoer krijgt structureel 15 procent meer loon over 27 maanden een eenmalige uitkering van duizend euro. Het loon was een belangrijk onderdeel van de onderhandelingen, maar de vakbonden zetten ook hoog in op het aanpakken van de werkdruk. In de nieuwe cao komen er extra pauzes, verbeteringen in de roosters en een ouderenregeling.