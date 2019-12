Maximale boete radiopiraten flink omlaag

Radiopiraten kunnen sinds 1 december geen boete meer krijgen van 45.000 euro voor illegale uitzendingen. Het Agentschap Telecom (AT) hanteert in haar nieuwe beleid een boete van 15.000 euro als maximum.

Het maximale bedrag van 45.000 euro, dat tussen 2010 en 2019 kon worden opgelegd, zou juridisch niet meer te verantwoorden zijn. De minimale boete gaat wel omhoog, waardoor radiopiraten bij iedere geconstateerde overtreding automatisch duurder uit zijn dan voorheen.

Het Agentschap Telecom, onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, hanteert vanaf 2013 een lik-op-stuk-beleid. Etherpiraten die door inspecteurs in het veld worden opgespoord ontvangen geen waarschuwingsbrief meer maar een directe boete. Tussen november 2013 en november 2019 kon een uitgepeilde plaatjesdraaier een boete verwachten tussen de 2.500 en 45.000 euro.

Minimum omhoog

De nieuwe sancties van het AT zorgen ervoor dat het maximumbedrag wordt verlaagd naar 15.000 euro. Dat lijkt voordeliger uit te pakken voor radiopiraten, maar dat is in veel gevallen niet zo. Dat komt doordat het minimumbedrag verhoogd wordt. De uitgeschreven boete wordt nu een optelsom. Zo rekent het AT bij iedere overtreding een 'instaptarief' van 2.500 euro boete. Daarbovenop komt nog een som voor geografisch bereik (aantal kilometers) en het demografisch bereik (aantal potentiële luisteraars in dat gebied). Bij bedreiging en/of vernieling kan de piraat een nog hogere boete verwachten.

Woordvoerder Frans van Bergen van het AT bevestigt dat de boete nu een optelsom wordt aan de hand van deze factoren. Op die manier kan een piraat die voorheen 2.500 euro boete zou krijgen, nu een som ontvangen van bijvoorbeeld 6.500 euro. Met het nieuwe beleid wil het Agentschap Telecom volgens Van Bergen vooral transparantie uitstralen richting de piraten: "Op deze manier kan een piraat bij wijze van spreken al van tevoren inschatten hoe hoog zijn boete wordt".

Het Agentschap Telecom hoopt piraten hiermee definitief de nek om te draaien. "Piraten kunnen allerlei communicatiesystemen storen, waardoor de veiligheid in het geding komt", vult de zegsman aan. Tevens benadrukt hij dat er tal van legale mogelijkheden zijn om zelf radio te maken, zoals een evenementenfrequentie of via internet.

Kans op onbemande zenders groter

In de praktijk zal de bovenstaande regelgeving voornamelijk toegepast worden bij 'bemande' piraten. Dat zijn plaatjesdraaiers die hun mast en studio op eigen perceel hebben staan. Onbemande piraten plaatsen vaak een zender met mast in een bos of telecommast. Via speciale apparatuur stuurt de piraat zijn muziekprogramma naar de onbemande mast, die het vervolgens uitzendt op de FM-band. Opsporingsambtenaren van het AT treffen op zo'n moment niemand aan bij de mast en nemen vaak alleen de spullen in beslag. Een onderzoek naar desbetreffende plaatser van de apparatuur wordt meestal achterwege gelaten en zo ontloopt de piraat een boete.

De aanschafwaarde van een onbemande installatie ligt meestal lager dan de minimumboete bij een bemande zender. De kans dat er nu nog meer piraten onbemand gaan draaien om de minimumboete te voorkomen, en daarmee schade kunnen veroorzaken in de natuur of aan telecommasten, wordt groter. Woordvoerder Frans van Bergen gaat verder niet inhoudelijk in op die mogelijkheid.

Bekijk hieronder hoe het Agentschap Telecom eerder dit jaar een onbemande piraat uit de lucht haalde.