Poppunt Drenthe moet popmuziek bevorderen in de provincie

Ook hoopt de organisatie evenementen te kunnen houden voor lokaal poptalent. Zo wordt er gedacht aan het uitreiken van popprijzen, het organiseren van netwerkbijeenkomsten, het programmeren van opkomend talent op podia en festivals en het in kaart brengen van de sector en haar belangrijke spelers. De eerste netwerkbijeenkomst staat gepland voor begin volgend jaar.

Coördinator

Het initiatief komt van onder meer Muziekcoöperatie Meppel, Het Podium Hoogeveen, VanSlag Borger, podium Zuidhaege Assen en K&C Drenthe. De gemeenten waar deze poppodia en cultuurcentra staan ondersteunen het initiatief door middel van een financiële bijdrage. Voor de uitvoering is een projectcoördinator aangesteld die de komende maanden met alle belanghebbenden in de popsector het gesprek aan zal gaan.

Ruud Gielen is de coördinator van Poppunt Drenthe en is blij dat er nu een organisatie is die zich bezighoudt met talent in Drenthe. "Veel mensen trekken weg uit dit gebied en hoe gaan organisaties daarmee om? Dat is van belang voor de podia." Maar niet alleen het belang van de podia gaat Gielen dienen. "We gaan kijken met poptalent hoe ze kunnen groeien in Drenthe en hoe ze verder kunnen groeien naar buiten. Het is namelijk heel lastig voor bands in deze omgeving. De meeste muziekmakers zitten in het westen van het land."