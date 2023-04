Verkenner: 'Vorm coalitie van BBB, VVD, PvdA en CDA'

Nienhuis' waarschuwing

"Partijen zien de verkiezingsuitslag als een proteststem, maar ook als een noodkreet. Er is echt iets aan de hand, een gebrek aan vertrouwen in de politiek, een gebrek aan vertrouwen in Den Haag", vindt Nienhuis. "Er is een gevoel van onbehagen bij inwoners, een gevoel van niet gezien worden. Jonge generaties zijn bezorgd over hun toekomst."

Volgens de verkenner is er onvrede over de wijze waarop en het tempo waarin de overheid met 'grote dossiers' omgaat, zoals de gaswinning, de toeslagenaffaire en de stikstofproblematiek. Vaak zaken "met indringend persoonlijke leed voor grote groepen mensen tot gevolg. Men vraagt zich af of de overheid nog wel een overheid is voor iedereen, omdat steeds meer ongelijkheid wordt gevoeld, tussen groepen mensen in de samenleving, tussen regio's".

Neoliberalisme

De opsomming van Nienhuis gaat verder: "De vraag wordt regelmatig gesteld of de vermarkting van publieke taken wel het gewenste effect heeft gehad. Er is al langer een roep om meer transparantie. Is dat de echte wens of is het een signaal van iets groters, namelijk dat de systeemwereld het dreigt te winnen van de leefwereld van inwoners? De wereld om ons heen verandert snel en niet iedereen kan dat meer bijbenen."

Door voor veel grote politieke opgaven steeds het woord 'crisis' te gebruiken, wordt het gevoel van onzekerheid bij de bevolking vergroot, denkt Nienhuis. Het in 2021 beloofde nieuw elan in de landelijke politiek blijft uit en in Den Haag lijken ze 'meer bezig te zijn met macht en profilering dan dienstbaarheid aan de samenleving', zo schrijft de verkenner.

"De plotselinge opkomst van een nieuwe partij in een politieke arena kennen we al langer. De versplintering van het politieke landschap is ook al jaren zichtbaar. De kiezer lijkt dus al vaker aan de bel getrokken te hebben en laat weten zich niet gezien of gehoord te voelen", zegt Nienhuis. "Nu BBB zo massaal gewonnen heeft, lijkt de boodschap steviger geland. Een uitgelezen kans om het anders te doen in Drenthe."

Politiek met de inwoners

Nienhuis adviseert ook om inwoners beter bij de politiek te betrekken. Ze noemt een burgerraad, meer gebruik maken van kennis van inwoners en expertise in de Drentse samenleving en Provinciale Staten moeten er meer 'op uit'. "Wees aanwezig in de samenleving en weet wat er speelt", schrijft Nienhuis.

Volgens Nienhuis kan de rol van PS ook beter en sterker. "Neem het geluid van alle partijen in Provinciale Staten serieus. Een goed besluit is immers een meerderheidsbesluit, waarbij rekening is gehouden met de minderheid. Door dat te verwoorden, voelt de gehele samenleving zich mogelijk ook beter gehoord. Zorg dat Provinciale Staten beter in staat is om de kaderstellende en controlerende rol namens die samenleving te vervullen."