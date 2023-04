160.000 euro aan cultuurgelden voor 43 Drentse projecten

43 Drentse projecten op het gebied van cultuur en natuurbeheer krijgen van het Prins Bernhard Cultuurfonds gezamenlijk ruim 163.000 euro. Vier keer per jaar verdeelt het fonds cultuurgelden. Dit is eerste subsidierond van dit jaar.

De projecten die aanspraak kunnen maken op het fonds zijn allemaal initiatieven van stichtingen en verenigingen van amateurs en vrijwilligers.

Grootste bijdrages

Stichting The Bake Shop in Erica krijgt in totaal 13.500 euro aan subsidie. Dat is de grootste bijdrage vanuit de fondsen. De subsidie is onder meer voor het organiseren van het festival Drentsch Peil XL waar muzikaal talent zich kan laten zien. Maar de subsidies zijn ook voor andere werkzaamheden van de vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor de ontwikkeling van Drentse popacts.

Een andere grote bijdrage gaat naar het project Het nieuwe goed. Dit initiatief van Stichting Instituut voor Kunst en Cultuur krijgt in totaal 12.500 euro voor een project waarin makers kunnen experimenteren met verschillende kunstvormen. Kunstenaars kunnen in verschillende theaters terecht op dagen dat deze leeg staan, om zichzelf of hun productie verder te ontwikkelen en eventueel met elkaar samen te werken. Volgens het cultuurfonds gaat het daarbij om kunstvormen zoals muziek, dans, theater en spoken-word. Onder meer De Tamboer in Hoogeveen en het ATLAS Theater in Emmen doen mee aan het project.

Orkestmuziek en dark metal

Het Tynaarlo Orchestra in Zuidlaren en het Graveland Festival in Hollandscheveld zijn twee andere initiatieven die een subsidie van 8.000 euro of meer ontvangen. Tynaarlo Orchestra wordt georganiseerd door muziekvereniging Erica in Zuidlaren. Het Graveland Festival is een darkmetal-evenement eind mei, georganiseerd door Stichting Cultuurfabriek Noord.

Greep uit andere projecten

Een ander project dat het Prins Bernhard Cultuurfonds uitlicht is onder meer Somertijd rondom de componist Louis Henri Somer. Deze maand en in september geeft het Kamerorkest Somer een aantal concerten in Assen, Meppel en Veenhuizen. Stichting Somer krijgt 5.000 euro.

Voor een kunstproject rondom de historie van het kerkje van Bunne is 2.000 euro beschikbaar. Stichting Cross-over K werkt aan het project Dromen over de Commanderij en Kapel van de Ridderlijke Duitse Orde in Bunne. Het kerkje van Bunne maakte in het verleden onder meer deel uit van een klooster van flinke omvang.