Campagne #CheckJeBallen levert 15.000 euro op voor goede doel

De veilingactie die FC Emmen en hoofdsponsor EasyToys in februari opzetten om geld op te halen voor Stichting Zaadbalkanker heeft in totaal 15.000 euro opgebracht.

FC Emmen-spelers droegen in de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles roze tenues om aandacht te vragen voor de ziekte. Deze gingen onder de hamer, samen met een shirt van Borussia Dortmund-spits Sébastien Haller en een fitnesstraining door Donny Roelvink. Beiden zijn gediagnostiseerd met zaadbalkanker. De veilig bracht in totaal 7.500 euro op. EasyToys-directeur Eric Idema uit Annen heeft dat bedrag verdubbeld.

'Ongelofelijk blij met opbrengst'

Onderdeel van de campagne was de lancering van hashtag #CheckJeBallen om mannen aan te sporen zichzelf regelmatig te controleren op teelbalkanker. Die vorm van kanker komt het vaakst voor bij jonge mannen tussen de 15 en 40 jaar. Wanneer je er snel bij bent, heb je een overlevingskans van zo'n 95 procent.

"We zijn ongelooflijk blij met de geweldige opbrengst van deze campagne", aldus Ivo Struik, de voorzitter van Stichting Zaadbalkanker. "We zijn nu in staat om een grote campagne over zaadbalkanker onder jonge mannen in Nederland uit te rollen." De bewustwordingscampagne wordt in Noord-Nederland verder aangevuld met een voorlichtingsprogramma bij onderwijsinstellingen, die met het ingezamelde geld mede gefinancierd kan worden.

