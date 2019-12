Djammen: Eerlijke country uit de Zuidoosthoek

Verhaaltjes

Het debuutalbum, waar een aantal jaren aan is gewerkt, staat vol met verhaaltjes. "Als je een singer-songwriter als Chris Christofferson pakt, dat zit tegen country aan", vertelt Broekman. "Die maakt mooie verhaaltjes. Johnny Cash had ook mooie verhaaltjes. Dat vind ik leuk en dat spreekt in ieder geval mijzelf aan." Het album van de heren staat vol met verhaaltjes uit de Amerikaanse geschiedenis: van een afgebrande schoenenfabriek tot een nummer over een krantenartikel.

Elvis en Johnny Cash

Broekman is opgegroeid met artiesten als Elvis en Johnny Cash. "Toen ik begon met gitaarspelen en schrijven, ging het ook automatisch een beetje die hoek in. Dat is niet echt een bewuste keuze geweest. Het zat er vanaf begin af aan in. Toen we met zijn tweeën het bandje vormden, was het ook heel logisch om in dat genre verder te gaan." Een goed countryalbum maken is echter een ander verhaal. "Vier jaar schrijven en toen twee jaar opnemen bij ons in de kelder", lacht Broekman. "Ik heb niet geteld hoeveel uren het waren, maar het zit in de duizenden."

Nieuw album

De eerste plaat is alweer een tijdje uit en ook te koop en te luisteren via de streamingdiensten. Aan het tweede album wordt druk gewerkt door de mannen. "Ik sta te springen om nieuw materiaal op te nemen." Volgens Broekman zijn de eerste vier nummers af en klaar om opgenomen te worden. "Er zal wel weer een paar jaar overheen gaan voordat dat dan weer klaar is", lacht hij.

Bekijk hier de hele uitzending.