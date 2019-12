Roden toch op wielerkalender KNWU

In Roden wordt volgend jaar op 14 juni toch een wielerklassieker verreden. Na 36 jaar dreigde het wielrennen uit Roden te verdwijnen. Maar na berichtgeving van RTV Drenthe zijn de KNWU en de organiserende Wielervereniging Roden er samen toch uitgekomen. "Het is heel bijzonder dat het nu allemaal wel kan. Maar ik ben er blij mee", laat voorzitter Jan Slenema weten.

Gepikeerd

Vorige week was hij nog behoorlijk gepikeerd over de gang van zaken. "De KNWU heeft het in haar hersens gehaald om in ons reguliere weekend de Ronde van Noord-Holland te plannen. Het is een Topcompetitie-wedstrijd waar ook clubrenners aan mee mogen doen. En dus valt er voor ons geen wedstrijd meer te organiseren. Want de elite-renners dragen het weekend", verklaarde Slenema toen.

Klassieker

Maar door de publiciteit zijn beide partijen toch weer met elkaar in gesprek gekomen. "Het is de bedoeling dat we op 14 juni toch een klassieker gaan organiseren en onderdeel blijven van de clubcompetitie", zegt Slenema nu. "Uiteindelijk blijven we op dezelfde datum als vorig jaar en gebruiken we ook het parcours van vorig jaar. Dat was een omloop van 42 kilometer."

Programma

Hoe de wedstrijddag precies ingevuld wordt, moet nog besproken worden. Ook moet de politiebegeleiding voor de wedstrijd nog worden aangevraagd en moet er nog een vergunning door de gemeente Noordenveld worden afgegeven.

Vooralsnog is het de bedoeling dat er wedstrijden voor nieuwelingen, junioren en elite-renners komen. Of er ook vrouwen zullen fietsen in Roden is nog de vraag.