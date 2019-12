Keeperstrainer Richard Moes twee jaar langer bij FC Emmen

Moes was als kind al te vinden op de club. Eerst als keeper en sinds 2008 als keeperstrainer. De cultuurbewaker van de club is zeer content met zijn contractverlenging. "Het ging eigenlijk vrij snel. Ik heb aangegeven graag langer te willen blijven en we waren er snel uit", laat Moes in een eerste reactie weten.

De 49 jarige Moes is ook keeperstrainer bij SV Meppen. Of hij komend seizoen ook daar aanblijft in dezelfde functie is op dit moment nog niet bekend. "Ik ga snel met Meppen in gesprek."