Opluchting na besluit TVM om in Hoogeveen te blijven

"Het scheelt een heleboel reistijd. Per dag ben ik naar Zwolle op en neer anders zeker een uur kwijt. Er was na afloop veel geroezemoes, ik denk dat toch het gevoel van opluchting overheerst", vertelt werknemer Bertus Schutte.

Aan een lange periode van onzekerheid komt een einde. Met beide scenario's werd onder het personeel rekening gehouden. Bronnen vertellen dat er ook werknemers zijn die het keuzemoment niet wilden afwachten en eerder al het bedrijf hebben verlaten. Ook werknemer Monique Ruiter heeft de opluchting vandaag gemerkt. "Het is een keuze die je niet zelf maakt en als je dan ooit bewust voor Hoogeveen had gekozen, dan kan ik me ook wel voorstellen dat er her en der wel wat angst was."

Overgrote meerderheid komt uit de regio

Het bedrijf met ruim vijfhonderd werknemers uit de nabije omgeving had de plannen om naar Zwolle te verhuizen om op die manier aan meer hooggekwalificeerd personeel te komen. Volgens Arjan Bos van TVM was het kans om met de verhuizing personeel kwijt te raken te groot. "86 procent van onze medewerkers komt uit Hoogeveen of woont noordelijker. We wilden dat risico niet nemen."

Al maanden werkt de gemeente Hoogeveen samen met de directie van TVM aan een plan om het bedrijf in Hoogeveen te houden. Een paar maanden geleden stond het bedrijf nog anders in de situatie, de gemeente was bang dat het bedrijf de provincie zou verlaten. "Je moet oppassen dat niet één schaap over de dam gaat en dat er vervolgens meer volgen. Het is ontzettend belangrijk dat TVM hier blijft. Ook als voorbeeld voor andere bedrijven", vertelt burgemeester Karel Loohuis van de gemeente Hoogeveen.

IT-hub

De gemeente Hoogeveen en de provincie Drenthe zijn het bedrijf tegemoetgekomen en doen de toezegging te investeren in een zogeheten IT-hub, waar studenten van verschillende hogescholen in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen ervaring kunnen opdoen in het vakgebied. Volgens Loohuis was de gemeente al voorzichtig met de provincie in gesprek over deze IT-hub. Om TVM te behouden is dat proces versneld.

"TVM had eigenlijk twee belangrijke punten. Eén: ze zochten een stationslocatie. Nou, gelukkig hebben we daar nog grond liggen, dus daar waren we snel uit. Twee: ze hebben het probleem om hooggekwalificeerde mensen, met name op IT-gebied, aan ons te binden. Ze dachten dat in andere regio's sneller vinden dan in Hoogeveen." Met behulp van de IT-hub proberen de gemeente en de provincie aan die eis te voldoen.

In totaal wordt er vier miljoen euro door de overheden uitgetrokken voor de totale ICT- en innovatiekosten: 1 miljoen euro van de gemeente Hoogeveen, voor de rest staat de provincie garant. Daarmee zijn ook andere bedrijven geholpen, vertelt Loohuis. "We hebben ook met andere bedrijven contact gehad en ook zij zitten op dit soort onderwijsvoorzieningen te wachten. Zelfs al zou TVM vertrekken, waar we niet op hoopten, dan nog waren we van plan met idee van een IT-hub door te gaan."

Welke locatie gaat het worden?

TVM moet in de komende maanden alleen nog de knoop voor de toekomstige locatie doorhakken. Het spant nu nog tussen verbouwing van het huidige pand en de nieuwbouwlocatie langs het spoor. Het bedrijf wil beide opties eerst nog beter onderzoeken. Dan kan het project volgens Loohuis ook meteen van start. "We hebben afgesproken dat de eerste studenten al in maart aan TVM gekoppeld kunnen worden. Dan zitten ze nog niet op de nieuwe plek, maar dan gaan we al wel met het concept aan het werk."

Mocht TVM besluiten voor de nieuwbouwlocatie langs het spoor te gaan en huidige pand te verlaten, dan leent dit grote gebouw pal langs de A28 zich volgens de burgemeester goed voor andere bedrijven of als woonruimte. "We hebben al heel voorzichtig bij TVM een tekening neergelegd hoe het in de vorm van woningen zou kunnen worden. Misschien heeft dat ook meegeholpen in hun keuze om hier te blijven."