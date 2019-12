Jubilerend HVA opgericht om 'dames te ontmoeten'

In 1919 was er na een korte zoektocht een groep van 36 dames en heren die gezamenlijk hun handtekening onder de oprichtingsakte mocht zetten in hotel Het Wapen van Drenthe.

In 1920 ontstond het eerste gemengde team. (foto: (HVA))

Dames waren gevonden

"Het ging er toen nog heel anders aan toe", vertelt voorzitter Piet de Lange. Hij is al 54 jaar lid van de vereniging die in de beginjaren nog volgens de 'Hollandse' regels speelde. "Dat was de sinaasappelbal: een bol paardenhaar met canvas eromheen die oranje werd geschilderd", vertelt de Lange.

Je mocht elkaar er destijds ook nog van langs geven door je medespeler tegen te houden met je hockeystick. "Lang heeft die pret niet geduurd hoor. Tien jaar later ging Nederland over op de Engelse regels en daardoor werd het spel netter."

Het clubhuis dat in 1970 mede dankzij de NAM werd geopend. (foto: (HVA))

Nederlandse Aardolie Maatschappij

De NAM leidde tot een enorme opmars van HVA. De gasleverancier was eerst in Oldenzaal gevestigd, waar de medewerkers van het bedrijf fanatiek hockey speelden. Toen het hoofdkantoor van de NAM naar Assen verhuisde, gingen ook honderden medewerkers mee naar Drenthe.

"We zaten eind jaren 60 op een kleine tweehonderd leden. Door de komst van de NAM kwamen meer dan honderdvijftig medewerkers bij onze vereniging spelen. Daardoor verdubbelden wij bijna in ons ledenaantal. De NAM investeerde ook in de hockeyclub. Zo heeft het bedrijf een groot deel van het nieuwe clubgebouw gefinancierd, dat in 1970 werd geopend aan de Lonerstraat", vertelt voorzitter De Lange.

Er werden de nodige borrels gedronken bij HVA, gezelligheid stond voorop. (foto: (HVA))

De welbekende feestjes

Het draaide vooral om onderling contact en gezelligheid bij de vereniging in Assen. "Zo was vastgesteld in de statuten dat er verplicht dames in het bestuur moesten zitten", licht De Lange toe. HVA stond bij middelbare scholieren en studenten in de stad vooral bekend om de feestjes die regelmatig werden gehouden.

"Er kwamen maar wat graag introducees mee naar de feestjes die verder niets met hockey hadden", vertelt de Lange. Dat soort feesten zijn volgens de voorzitter nu verleden tijd. "Het alcoholbeleid van toen was heel anders dan op dit moment. Toen werd er nog veel meer gedronken en geschonken."

HVA is in 1985 een van de eerste hockeyclubs met kunstgras (foto: (HVA))

Topspelers

Ondanks dat HVA met ruim vijfhonderd leden een van de grootste clubs in het Noorden van Nederland is, heeft de vereniging geen internationals geleverd. "We zijn minder resultaatgericht dan clubs in de Randstad. Daar draait het echt om prestatie en hier meer om gezelligheid. Daarnaast gaan veel spelers na hun middelbare school studeren en vertrekken dan ook uit Assen. Als we talentvolle spelers binnen HVA hebben, gaan ze al op relatief jonge leeftijd weg. Dan gaan ze spelen bij topclubs die daar betere faciliteiten voor hebben", sluit de voorzitter af.