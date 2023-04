Drukkerijmuseum in Meppel sluit per 1 juni definitief de deuren

"Wij zijn diep teleurgesteld over de besluitvorming van het college om geen extra geld beschikbaar te stellen. Met name de motivering ervan vinden wij zeer onbevredigend", schrijft Stijn van Ittersum, voorzitter van het bestuur in een brief aan de gemeenteraad en het college. "Wij vinden het jammer dat het college geen oog heeft voor de waarde van het cultuurhistorische erfgoed van de grafische geschiedenis van Meppel."