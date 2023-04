BBB en Water Natuurlijk beoogde coalitiepartners in twee Drentse waterschappen

Nieuwkomer BoerBurgerBeweging (BBB) gaat waarschijnlijk met Water Natuurlijk, PvdA en Geborgd Ongebouwd de coalitie vormen van waterschap Hunze en Aa's. Dat is de conclusie die verkenner Janneke Snijder trekt na gesprekken met alle fracties. De coalitievorming in Waterschap Drents Overijsselse Delta lijkt ook die kant op te gaan.

Snijder noemt een samenwerking tussen die vier partijen een die "het meest voor de hand ligt en kansrijk is voor de vorming van een dagelijks bestuur". Verder doet de beoogde coalitie van in totaal zestien zetels volgens haar recht aan de verkiezingsuitslag met voldoende steun in het algemeen bestuur. Dat is een soort gemeenteraad, aangevuld met andere belanghebbenden zoals inwoners, boeren en natuurbeheerders.