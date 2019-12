Hoogeveen vervangt kades langs zuidzijde Industriehaven

"Het project is al jaren uitgesteld, want dat kon nog wel", zegt wethouder Erwin Slomp. "Uiteindelijk moest er nu wat gebeuren aan de zuidkant van het de vaart. Daar zijn wij nu mee begonnen."

De gemeente heeft de plaatsing van nieuwe damwanden herhaaldelijk uitgesteld, omdat er geen geld voor was. "In 2010 hebben we geld gereserveerd, maar het is duurder geworden."

Werkzaamheden

De platen die er nu in zitten, zitten daar al sinds de jaren 70. Die zijn nu aan het roesten. De platen die nu ervoor in de plaats komen, zijn dikker en de planken zijn, met een lengte van negen meter, langer. De nieuwe damwanden moeten zo'n vijftig jaar meegaan. De zuidkant wordt nu helemaal aangepakt. "Bij de noordzijde kijken we echt naar de risicovolle plekken en waar dan ook geld voor is", aldus de wethouder.

Slomp kan niet zeggen hoe lang de herstelwerkzaamheden duren. "De tijd weet ik niet precies. Ik denk enkele maanden, tot begin voorjaar, maar ik houd een slag om de arm. Dan moet het aan de zuidkant klaar zijn."

