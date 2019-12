Wessel bouwt bijzondere Adler Trumpf RS uit 1933 na

Over de Adler is niet heel veel bekend. "Er is zo'n vijf jaar mee geracet, maar in de Tweede Wereldoorlog zijn ze vernietigd. En daar houdt het spoor eigenlijk op", vertelt Westerveld. Om de auto na te kunnen bouwen, is er veel onderzoek naar gedaan. "Dat heeft de eigenaar gedaan, die dit project heeft opgestart."

In allerlei archieven zijn nog vijftien foto's gevonden van de originele auto. "Daarnaast is er nog wat technische informatie gevonden, zoals de specificaties", legt hij uit. "Van die foto's is weer een 3D-tekening gemaakt." Op basis daarvan heeft Westerveld de maatvoering gekregen om de auto te kunnen bouwen. "Dus ik ben met het plaatwerk echt vanaf nul begonnen. Dat is voor mij de grote uitdaging."

'Dat is echt mijn werk, het ambachtelijke'

De carrosserie van de auto is volgens Westerveld nu zo goed als klaar. "Dan gaat 'ie terug naar de monteur, die bouwt de auto technisch verder af", zegt hij. "Het kan zijn dat er links of rechts dan nog wat aanpassingen gedaan moeten worden." Als de auto goed rijdt en de remmen in orde zijn, gaat de auto weer terug naar Geesbrug. "Dan maak ik het laatste plaatwerk af. Dat is echt mijn werk, het ambachtelijke. Lekker ouderwets op die platen slaan."

De Adler Trumpf RS-replica moet aankomende zomer klaar zijn. Helaas voor Westerveld is de auto niet voor hemzelf. "Nee, ik bouw 'm voor iemand anders", vertelt hij. Stiekem hoopt hij dat hij wel een ritje mag maken als alles klaar is. "Dat zou natuurlijk heel leuk zijn, we gaan het zien. Het staat in ieder geval wel in de planning om een onthulling te doen, waar ik ook voor uitgenodigd ben. Dus ik ga zeker even vragen om een stukje te rijden", lacht Westerveld.