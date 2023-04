Wat is er dit paasweekend te doen in Drenthe?

Heb je de eieren al verstopt in de tuin? Of blaas je ze uit om ze daarna te beschilderen? Wordt het een bezoekje aan een paasvuur, of toch ouderwets de meubelboulevard? Of zoek je iets anders? Dan ben je hier op het juiste adres! Want dit is er zoal te doen in Drenthe tijdens dit paasweekend.

Heb je The Passion gemist op televisie? Op naar Nijeveen vrijdagavond. Ruim honderd Nijeveners vertolken vanaf 19.30 uur op het grote podium naast de gereformeerde kerk dit eeuwenoude verhaal over de laatste dagen van Jezus op aarde. Verschillende koren en muziekgroepen, spelers en twee vertellers steken het geheel in een eigentijds jasje. Na afloop is er een processie door het dorp waar 'Het Kruis' het middelpunt is en molen 'De Sterrenberg' het einde van The Passion Nijeveen is. De toegang is gratis maar er staat wel een bus waar een vrijwillige bijdrage in kan worden gedaan. Voor mensen die minder goed ter been zijn of niet voor langere tijd kunnen staan, zijn er zitplaatsen aanwezig.

Geallieerde aanval bij Hoogeveen nagespeeld

78 jaar geleden bliezen Franse parachutisten, die in Drenthe waren geland tijdens Operation Amherst, een Duitse vrachtauto vol munitie op aan het Beukenlaantje in Fluitenberg. De Fransen werden verdreven, maar enkele dagen later was Hoogeveen wel bevrijd. Zaterdag spelen acteurs deze aanval tussen 12.00 en 16.00 uur na tegenover Santbrincke aan de Hoogeveenseweg in Fluitenberg.

Kunstwandeling in Diever