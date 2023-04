Raad van State: paasvuur Erica mag zondag doorgaan

Het paasvuur langs de Ericasestraat in Erica kan gewoon doorgaan. Dat oordeelde de Raad van State vandaag. Buurtbewoners stapten naar de hoogste bestuursrechter omdat ze niet blij zijn met het vuur. Eerder probeerden ze het al bij de rechtbank in Groningen, maar ook dat werd geen succes.

De Raad van State ziet geen onaanvaardbare milieu- en veiligheidsrisico's als de bult aan de Ericasestraat op Eerste Paasdag in brand wordt gestoken. De bult voldoet aan alle eisen die daaraan zijn gesteld. Zo zit er minimaal vijftig meter afstand tussen het paasvuur en het dichtstbijgelegen gebouw, en minimaal tweehonderd meter tussen het paasvuur en een woning met rieten dak.

Een tegenstribbelende omwonende die op driehonderd meter afstand woont krijgt ongelijk omdat dat een te lange afstand is om onacceptabel veel overlast te merken. Verder blijkt het vuur goed bereikbaar voor brandweer en ambulance.

Opluchting

Na een aantal dagen in spanning te hebben gewacht zegt de organisatie nu dat er een last van hun schouders valt. "Je bent dagen bezig met voorbereiden en dan moet je telkens wachten, omdat je niet zeker weet of het wel of niet door kan gaan. Natuurlijk zijn we blij dat er nu duidelijk is. De fik kan erin", aldus Jeroen Kamst.

De initiatiefnemers pakken direct door. Er moet namelijk nog flink wat gebeuren. "We hebben inmiddels al wat borden neergezet, zodat mensen straks de weg kunnen vinden naar de bult. Daarnaast moet het terrein ook opgeruimd worden, het is nu nog flink modderig. Daarna halen we wat te drinken op en gaan we het goede nieuws vieren."

Dwangsom dreigt in uiterste geval

De organisatie had een ontheffing voor het paasvuur van de gemeente Emmen. Omwonenden vinden dat er te veel hout wordt gebruikt. De ontheffing laat duizend kuub toe, maar er ligt volgens de groep tweeduizend kuub. Ze stapten vervolgens naar de rechtbank, maar die vond de verklaring niet voldoende om het evenement niet door te laten gaan.

Daar lieten de buurtbewoners het niet bij zitten; ze gingen daarom direct door naar de Raad van State. Dat deden ze wel op basis van andere punten, die betrekking hebben op milieu-ontheffing. Volgens de groep is er niets over windrichting opgenomen in de ontheffing voor het vuur. Ze vrezen, bij een verkeerde windrichting, voor rookoverlast in de naastgelegen wijk Parc Sandur.

Ook denken ze dat zonnepanelen beschadigd kunnen raken of dieren last zouden kunnen ondervinden van het vuur. De bezwaarmakers verzochten de Raad van State de paasbult in het weiland van organisator Kamst weg te laten halen en naar de milieustraat af te voeren.

Maar de Raad van State ging dus niet akkoord. Alleen als blijkt dat de bult groter is dan duizend kuub óf de wind steviger aantrekt dan kracht 5, mag het vuur niet worden aangestoken in de bult aan de Ericasestraat. Wordt dat genegeerd, dan kan de organisatie een dwangsom van 10.000 euro verwachten.

Reactie bezwaarmakers