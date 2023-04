Topsport voor Roder Jongenskoor: zeven keer in één week de Matthäus Passion

Vrijwel elke avond optreden en alle ochtenden wat later naar school. Dat is hoe de week voor Pasen eruit ziet voor de leden van het Roder Jongenskoor.

Van Harderwijk tot Assen, van Leeuwarden tot Amsterdam; overal zingt het koor de Matthäus Passion. RTV Noord volgde het koor in aanloop naar het optreden van gisteravond. Negentien jongens mochten aantreden in de Groninger Oosterpoort, waar ze samen met het Noord-Nederlands Orkest op het podium stonden.

Het Roder Jongenskoor is, zoals de naam ook doet vermoeden, van oorsprong Drents. Maar inmiddels is het koor gevestigd in Groningen. In 2018 splitste het koor zich af van de Stichting Koorschool Noord-Nederland. Een paar maanden later verhuisde het Roder Jongenskoor van de repetitieruimte in Nieuw-Roden naar een nieuwe repetitieruimte in Groningen.

Volle zalen

Jeftha de Vries (11) doet deze avond voor het eerst mee aan de Matthäus Passion: "Ik zit net op het koor, dus het is wel spannend." De zaal is stijf uitverkocht, maar echt zenuwachtig is Wout Oldenhuis (12) niet. "Uiteindelijk raak je eraan gewend. Ik zit al best lang bij het koor. Ik heb altijd wel wat zenuwen, maar steeds minder."

Zingen als topsport

Het Roder Jongenskoor bestaat uit jongens van acht tot veertien jaar. Zolang de baard nog niet in de keel zit, kunnen ze in dit koor zingen. Dat gaat er serieus aan toe: twee keer per week repeteren en daarnaast nog zangles. Dirigent Jaap de Kok: "De één zit op topzwemmen en zeker in deze tijd is zingen voor deze jongens ook topsport. Ze gaan het hele land door."