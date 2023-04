Paasweekend begint mooi, maar eindigt nat

Waar in Nederland de paasvuren op Eerste en Tweede Paasdagen worden aangestoken, is dat in Duitsland, Denemarken en Zuid-Zweden al het geval op zaterdagavond. Maar volgens RTV Drenthe-weerman Hans Nienhuis hebben we dit jaar nauwelijks last van de rook die daarbij vrijkomt en zullen we een dag later er weinig van ruiken.