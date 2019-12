Weer vragen over hub-taxi in Provinciale Staten (foto: RTV Drenthe Serge Vinkenvleugel)

Voor de zoveelste keer werden er in Provinciale Staten vragen gesteld over de hub-taxi. Dat is de nieuwe vorm van Publiek Vervoer die sinds een dik jaar de Regiotaxi en de lijnbelbus vervangt.

De nieuwe vervoersvorm is voor kleinschalig vraagafhankelijk vervoer. De hub rijdt van een plek waar geen lijnbus komt naar een ov-knooppunt of halte.

Veel klachten

De klachten over de hub-taxi bestaan al langer. De nieuwe vervoersvorm is namelijk niet vindbaar: niet op de haltes en ov-knooppunten, ook niet bij de site en app van 9292-OV. Voor dat laatste hebben de provincie en het OV-bureau Groningen Drenthe zich de blaren op de tong gepraat maar de 9292-organisatie houdt voet bij stuk: de hub-taxi is geen openbaar vervoer dus komt niet op de site en in de app.

Andere klachten zijn, volgens het OV Consumentenplatform Drenthe, dat chauffeurs de haltes niet kennen. Zo stoppen ze bij de verkeerde halte om je op te halen, bovendien zouden de aanrijtijden niet kloppen.

'Zoals het nu gaat, werkt het niet'

CDA-Statenlid Eline Vedder merkte op dat het de zoveelste keer is dat de hub-taxi in de Staten voorbij komt. VVD'er Jan Smits sloot zich daarbij aan en riep vervoersgedeputeerde Cees Bijl op op het op te lossen. "Want zoals het nu gaat, werkt het niet." PPV'er Bert Vorenkamp deelde die mening. "U weet waar de problemen zitten, wat wordt eraan gedaan?"

Volgens Bijl komt er over de hub-taxi maar één klacht per maand binnen bij het OV-bureau Groningen Drenthe. Will Gerbers van het OV Consumentenplatform Drenthe en reizigersorganisatie Rover liet gisteren bij het bezoek van koning Willem-Alexander aan het OV-bureau nog weten dat er veel meer klagers zijn, maar dat zij zich niet melden, 'omdat dat niet in de Drentse volksaard zit'.

Hub-taxi is duurder

Bijl verwacht veel van de nieuwe Drents-Groningse vervoersapp waarin de hub-taxi wél te vinden is. De kwaliteit van de taxi staat volgens hem niet ter discussie. "Maar 'hoe vind ik hem', 'waar komt die' en 'hoe moet het beter bekend worden'... dat moet beter."

Ook het hoge tarief kwam weer ter sprake. De hub-taxi is tweeënhalf tot soms vijf keer duurder dan het gewone ov-tarief. Daar is Bijl heel duidelijk over: het is volgens hem zoeken in de balans tussen het tarief van een taxi en het reguliere openbaar vervoer. De hub-taxi haalt je immers bij je eigen deur op of levert je thuis af. Bijl deed wel de toezegging het tarief ieder jaar te zullen bekijken, want ook de reizigersorganisaties discussiëren met hem over het tarief.