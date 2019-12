Gemeente trekt portemonnee voor 'Achter Mensing' op Erica

'Achter Mensing' is de onofficiële naam voor de woonwijk bij de sportvelden op Erica. De wijk, die onder meer bestaat uit de Kalffstraat, de Semsstraat en de Heemskerkstraat, is inmiddels zo'n zestig jaar oud.

Ook het 'grijs' in de wijk moet op de schop (foto: RTV Drenthe/Erwin Kikkers)

Plantsoenen terug

Een groep bewoners ziet graag dat zowel 'grijs' als 'groen' een opknapbeurt krijgt. "De bestrating en de voetpaden moeten in orde worden gemaakt, zodat het niet meer een chaos is", zegt Freek Kleinjan. Hij woont al bijna 55 jaar in de wijk. "Ook moeten er verkeersremmende maatregelen komen. En de plantsoenen moeten terug, nu hebben we alleen maar gras."

Parkeerproblematiek

Bewoner Gini Schotanus zit ook in de werkgroep die zich met de vernieuwing van 'Achter Mensing' bezighoudt. Belangrijk punt is wat haar betreft het parkeren rondom basisschool De Anbrenge in de wijk. "Als de school uitgaat, staat het hier vol met auto's. Dan is het hier zo onveilig, want er zijn ook kinderen die tussendoor op de fiets komen." Concrete plannen voor een oplossing heeft de groep nog niet. "Misschien iets van insteekhaventjes voor de auto's. Dat er iets moet gebeuren, is duidelijk."

'Rotte indruk'

Freek Kleinjan zou ook graag zien dat er wat gebeurt aan de lantaarnpalen in de wijk. "Er staan van die oude lantaarnpalen. De een staat anderhalve meter van de straat, een ander staat weer pal aan de straat. Het zijn allemaal van dat soort dingen: met elkaar verloedert en verwaarloost de wijk en geeft het een rotte indruk."

"We moeten met elkaar nu stappen gaan maken, om te kijken wat we eerst aanpakken", zegt Gini Schotanus. "Wat zijn de mogelijkheden? Daar zullen we ook professionals bij nodig hebben van bijvoorbeeld de gemeente."