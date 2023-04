Fietsster valt van pontje in het Oranjekanaal

Het pontje over het Oranjekanaal is een initiatief van inwoners van Wezuperbrug. De brug over het kanaal in het dorp ligt er tijdelijk uit vanwege werkzaamheden. Om niet kilometers om te hoeven lopen of rijden, kunnen voetgangers zichzelf met het pontje naar de overkant trekken. Onder meer tijdens de Provinciale Statenverkiezingen werd daar gebruik van gemaakt om zo makkelijker bij het stembureau te kunnen komen.