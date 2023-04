Kritiek op Enzo Knol vanwege 'respectloze' reactie op autorit met 170 kilometer per uur

Maar, zo verdedigt Knol zich nogmaals: "Het is twaalf uur in de avond en we rijden 170 waar je 130 mag. Dat is niet het gekste wat er is natuurlijk. Fijn dat je je zorgen uitspreekt, we zullen er rekening mee houden", sluit hij cynisch af. Zijn vriendin Myron Koops vult aan dat zij de agent op een 'neerbuigende manier' vond communiceren. "Tuurlijk, ik reed te hard, maar het is laat in de avond en we willen naar huis. Ook al is dat geen smoes."