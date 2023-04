Treuren om sluiting Drukkerijmuseum Meppel: 'Verdwijnt veel kennis'

Het is een vak apart, manager zijn in de grafische wereld. En dan de grafische wereld van het Drukkerijmuseum. "De vijver waar we in vissen, wordt steeds kleiner. Als je tegenwoordig in de grafische wereld zit, werk je voor een beeldscherm." Alleen beeldschermen zijn niet veel te vinden in het Drukkerijmuseum. Een nagebouwde grot met tekeningen als eerste vorm van communicatie wel, maar vooral heel veel drukmachines. "Er komt steeds minder kennis over het gebruik van deze persen. Hier kunnen mensen dat nog leren. Als wij de deuren sluiten, verdwijnt er nog meer kennis."