Kerstbomen van plastic flessen in Emmen: 'Maatschappelijk probleem'

"Pas op hoor, de lijm is heet", zegt Leth tegen Geert Huitema, die hem even een handje helpt. Want het is monnikenwerk. Flesje voor flesje wordt de boom opgebouwd.

De tweede boom wordt momenteel gemaakt (foto: Janet Oortwijn/RTV Drenthe)

Een tweede boom wordt de komende dagen gemaakt. In de galerie van Leth staat, of beter gezegd, hangt al een kerstboom. "Alle flesjes hangen per stuk aan een nylon draad. Sommige aan een kort draad. Sommige aan een lang draad", vertelt de kunstenaar. "Dat was een karweitje."

Aan ieder draadje hangt een fles (foto: Janet Oortwijn/RTV Drenthe)

Met het maken van de bomen van plastic flessen, wil Leth samen met plasticambassadeurs van Emmen, Janiek Arends en Peter Boonstra, aandacht vragen voor het afvalprobleem omtrent plastic.

"Het plasticprobleem speelt inmiddels al wereldwijd", legt Leth uit. "Maar we praten ook over CO2 en stikstof het hele jaar. En met kerst zagen we de bomen massaal om en na een paar weken gaan die weer naar het grofvuil. Bij het verbranden komt dan weer CO2 vrij en daar denkt niemand over na."

De kerstbomen blijven in Leth's galerie staan. Hij hoopt dat veel mensen ze komen bekijken. "Ik doe dit voor een maatschappelijk doel, om bewustwording te creëren. Dat plastic een grondstof is, waar weer andere dingen van gemaakt kunnen worden."

'Voor het bedrijfsleven is niks geregeld'

De doppen van de petflessen worden ingezameld door Royalty Monarch Emmen voor stichting Hulphond. De petflessen die Leth gebruikt, zijn opgeslagen bij Toolbox in Emmen. Die worden ingezameld door bedrijven, verenigingen en scholen. Deze worden door medewerker Erico van Slooten opgehaald en gesorteerd. Sinds kort is er ook een pers voor de flessen. "Daarmee zijn wij de eerste hier in Emmen, van Nederland met een petflessen-pers." Met die pers kan er tien keer meer plastic naar de recyclefabriek gebracht worden.

"Als particulier kun je wel plastic scheiden, maar voor het bedrijfsleven is niks geregeld", zegt Boonstra, eigenaar van de Bik Bar in Emmen. Samen met werknemer Janiek Arends heeft hij initiatief genomen om het inzamelen van plastic in het bedrijfsleven, maar ook op scholen en bij verenigingen te stimuleren. Inmiddels zijn er 500.000 flessen opgehaald. Om aandacht te vragen voor het scheiden van plastic in het bedrijfsleven, wordt er binnenkort een motie ingediend door meerdere partijen in de Provinciale Staten. "En dat is alleen maar mooi", aldus Boonstra.