Drukke Paasdagen voor ondernemers in de toerismesector

Ondernemers in de toerismesector zien tijdens Pasen iets meer toeristen naar Drenthe komen dan een jaar geleden. Dat betekent een druk weekend in de horeca en op veel bungalowparken, groepsaccommodaties en B&B's.

De boekingen voor Pasen liggen gemiddeld iets hoger dan vorig jaar. Dat blijkt uit onderzoek van Marketing Drenthe. Vooral groepsaccomodaties zijn tevreden. 79 procent van de ondernemers met een groepsaccomodatie kijkt positief naar de bezetting, 21 procent is ontevreden. 70 procent van de eigenaren van bungalowparken is tevreden, niemand in deze tak is ontevreden.

Minder tevreden zijn de campingeigenaren (32 procent). Een kwart van de huisjeseigenaren is zelfs ontevreden.

Boekingen kampeersector blijven achter

"Over het algemeen ziet het er goed uit", zegt Yvonne Cornax van Marketing Drenthe. "We hebben net enkele gekke coronajaren achter de rug. Dit jaar lijkt voor het eerst weer een 'normaal' jaar te worden. Alleen de kampeersector blijft een beetje achter."

Dat heeft alles te maken met dat de kampeersector tijdens corona juist twee heel goede jaren draaide. "Nederlanders kozen ervoor om hun eigen landeigen land te ontdekken en Drenthe was in trek", vertelt Cornax. Vorig jaar konden mensen alweer reizen. "Dat was een spannend jaar voor de kampeersector. De piek was toen achter de rug. Maar als we vergelijken met 2019, het jaar voor corona, doen de campings het nog steeds goed. Het is nu afwachten hoe die trend zich voortzet. Het buitenland trekt nu weer meer. Tegelijkertijd kunnen de gestegen kosten voor levensonderhoud een reden zijn om te blijven kamperen in eigen land."

Waar campings goede coronajaren kenden, hadden groepsaccommodaties het juist zwaar. Daar ziet Cornax nu een kentering. "Mensen gingen niet meer in groepen op vakantie, de groepsuitjes bleven achter. Maar dat zien we nu weer helemaal terugkomen."

Horeca profiteert mee tijdens de Paasdagen

Een sector die garen spint bij alle toeristen die naar Drenthe komen, is de horeca. Zeven op de tien horecaondernemers zegt positief te zijn over het aantal boekingen. De overige dertig procent is neutraal. "Dat zijn een groot deel van het jaar vooral lokale mensen die gebruik maken van de horeca. Maar tijdens periodes als Pasen neemt het aantal toeristen ook toe", aldus Cornax.

Vrijetijdssector positief gestemd over de rest van het jaar

Tot de zomervakantie lijkt voor de meeste sectoren binnen het toerisme het aantal boekingen op een gemiddeld niveau te liggen. Vooral de periode rondom Hemelvaart en Pinksteren ziet er positief uit. Voor de meeste andere periodes blijven de boekingen voor een vijfde tot een kwart juist wat achter.