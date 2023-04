BBB-leider blij met coalitie-advies: 'In Drenthe rooien we het prima met elkaar'

Partijleider Gert-Jan Schuinder van de BoerBurgerBeweging (BBB) kan zich goed vinden in het advies een coalitie te vormen met de VVD, het CDA en de PvdA. "Een goede uitkomst om verdere gesprekken te voeren", stelt hij vast. "Heel mooi dat de partijen hun go hebben gegeven."

In de aanloop naar de verkiezingen hamerde BBB niet alleen op het doorbreken van de stikstofimpasse, maar ook een verandering van de huidige bestuursstijl. Schuinder wil een vernieuwend college, met nieuwe bestuurders en geen dichtgetimmerd coalitieakkoord. De afspraken moeten bovendien na twee jaar worden geëvalueerd, in plaats van na vier jaar de eindafrekening te maken.

Compliment aan verkenner

"En het staat er allemaal in", merkt Schuinder op over het verkenningsverslag van Astrid Nienhuis. "Het is een compliment aan haar om zo duidelijk op papier te krijgen wat alle partijen willen. En het is denk ik een goed verhaal."

Schuinder heeft vertrouwen dat de traditionele partijen de omslag in bestuursstijl kunnen maken. "Van de VVD zie je duidelijke berichten dat ze tegen het landelijke beleid in kunnen gaan. Het CDA heb ik ook eerder hierover gehoord en de PvdA kan er grotendeels ook in meegaan. Laat ze in Den Haag maar om de hete brij heen draaien, in Drenthe doen we het samen en rooien we het prima met elkaar."

Ruime meerderheid in Staten

Een andere wens van Drentse BBB-leider is een coalitie met een breed draagvlak. De vier beoogde collegepartijen hebben met 28 van de 43 Statenzetels een ruime meerderheid, tot tevredenheid van Schuinder. "Als je kijkt naar de Drentse populatie, dan dekken we hier een heel groot deel mee af."

Nienhuis omschrijft de combinatie in haar verslag als een 'brede mix'. "Samen vertegenwoordigen zij een groot deel van de Drentse samenleving over de volle breedte van het politieke spectrum."

'Moeten naar buiten toe'

Verder gaat de verkenner in op het samenstellen van het uiteindelijke coalitieakkoord. De formerende partijen moeten volgens haar oog houden voor 'input vanuit de samenleving, alsook de andere partijen in de Staten'.