Grote belangstelling voor gratis chippen van katten, extra chipdag in Assen

De belangstelling voor het gratis laten chippen van katten is zo groot dat de dierenambulance in Assen een extra dag inlast voor de chipactie. Deze week vraagt de Dierenbescherming landelijk aandacht voor het chippen van de katten. Op verschillende plekken in het land kunnen baasjes met hun katten terecht voor een chipactie.

Anna Mae Bok van de dierenambulance in Assen noemt de actie een succes. "Vandaag zetten we de chips, maar er waren zoveel aanmeldingen. Die mensen willen we niet teleurstellen, daarom hebben we een extra chipdag op woensdag 26 april. Dit dag zit eigenlijk ook al vol. Maar we hebben ervaren dat het chippen best wel snel gaat. Dus als er nog mensen gebruik van willen maken, mogen ze een mailtje sturen. Dan kijken we of er nog plek is."

Herenigen

Bok is blij met de actiedag en de belangstelling: "Dankzij deze chipactie kunnen we katten met baasjes herenigen. Want daar gaat het om. Er zijn te veel katten niet gechipt. Als wij katten vinden - levend of dood - dan lezen we de chip uit. Vinden we die niet, dan kunnen we de kat niet bij de eigenaar afleveren."

Rijstkorrel

Het chippen is geen grote ingreep en is dus ook snel gepiept. "De chip is heel klein, zo groot als een rijstkorreltje. Die wordt met een holle naald ingebracht. De kat voelt daar bijna niks van, maar het belang is zo groot, dus gewoon doen", aldus Anna Mae Bok van de dierenambulance.