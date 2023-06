Verhuizen naar Assen-Zuid is voor M&G Group monsterklus van een jaar

Moderne fabriek

De locatie op Assen-Zuid ligt dichtbij de snelweg A28, wat goed is voor een snelle distributie. En bovendien biedt de kavel ook nog ruimte voor groei, want ook al hebben ze nu al 40.000 vierkante meter in gebruik, verdere uitbreiding in de toekomst is mogelijk.

Gunstige prijs

'Klaar voor toekomst'

Van Asselt is trots op de hele operatie, al wordt het best nog spannend of de locatie Assen-Zuid over een jaar volledig operationeel zal zijn. "Het kan altijd wat tegenzitten, want je hebt niet altijd alles in de hand. Maar ik vind het fantastisch wat we hier straks neerzetten. Dit is by far het allergrootste project wat we ooit hebben uitgevoerd. En ook al staan niet alle werknemers er hetzelfde in, omdat oude, vertrouwde locaties verdwijnen en straks iedereen naar Assen moet rijden. Maar hier kunnen we de toekomst aan, en ons verder ontwikkelen. Daar gaan we voor", besluit de commercieel directeur glimmend.