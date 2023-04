De Week van Drenthe: Noord-Drenthe eist 4,5 miljard en dreigend tekort aan drinkwater

De gemeenten Tynaarlo, Noorderveld en Aa en Hunze eisen 4,5 miljard aan compensatie voor de gaswinning, het drukkerijmuseum in Meppel sluit de deuren en een flinke opsteker voor het Drenthepad. Een overzicht van het belangrijkste nieuws in Drenthe van afgelopen week lees je hier.

Er dreigt een drinkwatertekort in Nederland, bleek uit een onderzoek van het RIVM dat maandag uitkwam. In Drenthe werkt WMD Drinkwater daarom hard om dit probleem voor te zijn. "We moeten rekening houden met een stijging van drinkwatergebruik, met name door droge periodes in de zomers. We moeten zorgen dat we meer capaciteit gaan bouwen, dat we meer bronnen hebben om in de toekomst zeker te weten dat we altijd voldoende drinkwater kunnen leveren", zegt Henk Brink, voorzitter van WMD.

55.000 euro voor Drenthepad

Het Drenthepad loopt door drie nationale parken, geopark de Hondsrug en is 329 kilometer lang. Het oudste streekpad van Drenthe krijgt 55.000 euro van de provincie, zodat het wandelpad landelijk meer bekendheid krijgt. Het geld wordt onder andere besteed aan de aanleg van dertig bankjes langs het pad, het aanvullen van bewegwijzering en het activeren van ondernemers langs de route.

Molukse les op school

"Toen hebben we het over allemaal dingen gehad, over de KNIL, over hoe de Molukkers hier in Nederland zijn aangekomen en ook in Hoogeveen", vertelt Elie, leerling van OBS het Spectrum in Hoogeveen. Deze school heeft de primeur met een lespakket over de Molukse geschiedenis. En dat bleek hard nodig, vertelt Elias Rinsampessy van Kaum Ama Ama, een lotgenotengroep van tweede generatie Molukkers in Hoogeveen. "Sommige kinderen weten gewoon niets, maar ook volwassenen hoor. Waar ligt de Molukken? Is dat in Suriname ofzo?"

Noord-Drenthe eist 4,5 miljard

De gemeenten Tynaarlo, Noorderveld en Aa en Hunze eisen zo'n 50.000 euro per inwoners, dat neerkomt op 4,5 miljard. De compensatie is bedoeld voor de schade als gevolg van de gaswinning in het gebied. "Inwoners van Drenthe zijn net zo goed inwoners van Nederland als inwoners van Groningen dat zijn. Je mag daar geen onderscheid in maken en dat wordt nu wel gedaan. Er zijn meer regelingen in Groningen dan in Drenthe", vertelt Anno Wietze Hiemstra, burgemeester van Aa en Hunze.

Naast de vergoeding voor schade, moet het geld ook ingezet worden om de leefbaarheid in deze gebieden te verbeteren, vindt gedeputeerde Tjisse Stelpstra. "Hoe kun je iets doen aan de zorgen die mensen hebben? Hoe kun je toekomst bieden voor de kinderen? Daar zit met name de vraag."

Drukkerijmuseum Meppel sluit deuren