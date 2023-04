Duizenden kaartjes en vele motoren voor jarige Chloë (4)

Op het grasveld voor haar huis zit een wat nerveuze Chloë te wachten op wat komen gaat. Dit weekend viert ze haar verjaardag, en dat is voor elke vierjarige spannend, maar Chloë krijgt ook nog eens bezoek van tientallen motorrijders.

Chloë Louwes heeft het Syndroom van Leigh. Dat is een energiestofwisselingsziekte waarbij steeds meer lichaamsfuncties uitvallen. Het is daardoor erg onzeker hoeveel verjaardagen ze nog mag vieren.

'We gaan gewoon'

Enkele tientallen motoren, trikes, pick-uptrucks en hun berijders verzamelen zich ondertussen bij een motorzaak in Nieuw-Weerdinge. Hier start een motortoertochtje die langs het huis van Chloë gaat. Aan animo om mee te rijden is geen gebrek. Een motorrijder werd door haar moeder op de rit gewezen en was meteen enthousiast. "Misschien dat het niet zulk mooi weer wordt, maar dat interesseert me niet. We gaan gewoon. Hartstikke leuk voor dat meisje."

Deze rit wordt georganiseerd door Sylvia de Rode van CS-riders. "We gaan met elkaar langs haar huis, even een groet brengen. Wij stoppen aan het einde nog even om wat cadeautjes te brengen."

'Iedereen geniet'

Die cadeautjes mogen dan in de huiskamer bij alle andere geschenken en kaarten gepropt worden. Enkele weken geleden deden de ouders van Chloë een oproep om kaartjes te sturen. Die oproep werd onder meer bij RTV Drenthe gedaan. Dat leverde tot nog toe al zo'n 3.500 kaartjes op. Vader Arno is duidelijk onder de indruk als hij de kaarten laat zien.