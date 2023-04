Paasdrukte voor pluimveehouders met eierverkoop aan huis: 'Altijd een leuke tijd'

Al meerdere malen per dag vult Mariska Oving uit Odoornerveen de eierautomaat bij aan de voorkant van de boerderij. "Het is altijd een leuke tijd", vertelt ze, terwijl ze doosjes inpakt voor in de automaat. "Mensen consumeren nu meer dan ze normaal doen. Elke dag een ei is al heel goed, nu gebruiken we wat meer eieren."

Ruim vijftigduizend eieren leggen de kippen bij pluimveehouder Oving per dag. Via een lopende band komen ze de stal uit in de sorteerruimte. "De kippen trekken zich niks aan van Pasen, die leggen elke dag gewoon een ei. Zeven dagen per week. Hier sorteren we de eieren. De vieze halen we eruit, die worden gebroken en komen in de shampoo terecht bijvoorbeeld", vertelt Oving. "De grote eieren passen niet in de kratjes, die halen we er ook uit voor bijvoorbeeld in de automaat."