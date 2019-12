Japanners halen schooldiploma in Echten

Een bijzondere diploma-uitreiking in Drenthe gisteren. In Echten kregen 12 Japanse leraren namelijk een Jenaplan-diploma.

De geslaagden hebben in Echten theorielessen gehad en op verschillende Jenaplanscholen in het Noorden stage gelopen. Tijdens hun stage logeerden ze bij gastgezinnen, waar ze kennismaakten met de Nederlandse cultuur.

"Het was een feestelijke uitreiking", zegt directeur Hubert Winters van Jenaplan Advies & Scholing (JAS) over de uitreiking. "Ook vertederend, want veel van hen hadden moeite zich uit te drukken in een andere taal", zegt hij met een lach over hun presentaties in het Engels.

Jenaplan

Op Jenaplanscholen, vernoemd naar het Duitse Jena waar die onderwijsvorm is bedacht, ligt de nadruk op de opvoeding van kinderen. Op de volgens Winters ongeveer 200 Nederlandse scholen worden kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar in de klas gezet, met meerdere leraren. De oudere kinderen krijgen op die manier bijvoorbeeld meer verantwoordelijkheid, legt Winters uit. "Zo leren ze vaardigheden voor een succesvolle toekomst"

Van Japan naar Drenthe

Sommige Japanse ouders zoeken volgens Winters naar nieuwe onderwijsconcepten. De Japanse samenleving is gesloten. Veel jongeren voelen zich ongelukkig en het zelfmoordcijfer is hoog. Daarom zoeken ze naar andere manieren van onderwijs dan in hun land gebruikelijk is. Dat onderwijs is volgens Winters 'traditioneel' en 'van bovenaf opgelegd'. Op die manier komen sommige Japanners bij de Jenaplanscholen in Nederland terecht.

Inmiddels is ook in Japan de eerste Jenaplanschool geopend. De komende jaren moeten daar meer volgen.