Geen losse flodders bij naspelen WO II-slag Hoogeveen door stikstof- en natuurregels

Het was behelpen vandaag voor drie re-enactmentgroepen die een aanval in de Tweede Wereldoorlog hebben uitgebeeld in het Spaarbankbos in Hoogeveen. Ze mochten namelijk geen losse flodders gebruiken vanwege het broedseizoen en stikstofregels.

"We hebben geen vergunning gekregen om met losse flodders te schieten vanwege stikstof- en natuurregels. Dus moesten we het meer statisch uitbeelden. We zijn dagen bezig geweest om uit te rekenen hoeveel stikstof we zouden uitstoten met twee van die gevechten en dat is net zoveel als een Volvo V50 Diesel die een kilometer rijdt. We zitten vlakbij de snelweg en dit is geen natuurgebied. Dus we vinden het heel jammer dat dit zo is beslist", zegt re-enactor John Danker.

Bevrijdingsoperatie

De organisatie was in handen van de re-enactment vereniging Military Display, die lid is van het erkende Landelijke Platform Levende Geschiedenis. De groep had zich er juist zo op verheugd, want de laatste keer dat deze aanval in Hoogeveen is nagespeeld was in 2016. "En we hebben natuurlijk ook te maken gehad met corona, waardoor een paar jaar niets kon", aldus Danker.

Zeventien re-enactors uit Frankrijk, Duitsland en Nederland waren naar het Spaarbankbos in Hoogeveen gekomen voor het uitbeelden van Operation Amherst, die tussen 7 en 12 april 1945 plaatsvond.

Tip van het verzet

In de nacht van 7 op 8 april 1945 landden er ruim 700 Franse parachutisten van de Special Air Service (SAS) in Drenthe. Operation Amherst was ter voorbereiding van de bevrijding van Noord-Nederland door het Canadese 1ste Leger. Er landden die nacht ook Fransen in de buurt van het Spaarbankbos. Plaatselijke burgers en het verzet wezen de bevrijders op een Duitse munitietruck. De Fransen vielen de Duitsers aan en bliezen de Duitse truck op.

"We spelen dit na omdat het niet mag worden vergeten dat die mensen helemaal uit Frankrijk zijn gekomen en voor onze vrijheid hebben gevochten", motiveert Danker het naspelen van de aanval.

Snelle overgave

Het niet kunnen schieten met losse flodders vergde enige aanpassing. "Omdat we niet konden schieten, werd het een korte aanval, waarbij de Duitsers zich snel overgaven. Dat was in die tijd ook zo, want er zaten veel oude mannen bij die eigenlijk wel klaar waren met de oorlog. Dus we kwamen wel heel dichtbij de werkelijkheid in de buurt", legt Danker uit.