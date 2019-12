Bij de Kostuumcentrale is Assen is het de afgelopen tijd een drukte van belang geweest, veel hulp Sinterklazen en -Pieten hebben zich door hen in een kostuum laten hijsen. De verwachting is natuurlijk dat het vandaag, 5 december, wel topdrukte is. Maar dat valt heel erg mee, op veel scholen is het pakjesfeest gisteren al gevierd. En dus hebben ze best even tijd om Robbert voor te lichten over de laatste trends op het gebied van kostuums en schmink.