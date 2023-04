Werkstraf en rijontzegging voor agent uit Beilen die student aanreed in Groningen

Een 28-jarige agent uit Beilen die op 7 februari 2021 een 22-jarige student aanreed in Groningen moet een taakstraf van 120 uur uitvoeren. De man heeft volgens de regels van zijn beroepsgroep onbehoorlijk hard gereden, meende de rechter.

De student raakte zwaargewond. Hij raakte aan zijn rechterarm verlamd. Hij werd geschept op de Friesestraatweg door de auto en belandde honderd meter verderop in de straat. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste 80 uur werkstraf. En een voorwaardelijke rijontzegging van een half jaar.

Het strafadvies van de voorwaardelijke rijontzegging nam de rechter over. De werkstraf werd verhoogd, De rechter vindt dat de agent zich schuldig heeft gemaakt aan zeer onvoorzichtig en onoplettend rijgedrag. Hij reed midden in de nacht met een gang van 110 kilometer per uur, waar een maximumsnelheid van 50 geldt.

De agent was onderweg naar een melding. Volgens de regels mag een agent dan harder rijden dan is toegestaan, maar niet meer dan met 40 kilometer per uur. Hij heeft voor een onveilige verkeerssituatie gezorgd, door ook geen zwaailicht of sirene te gebruiken. Bovendien was de melding bij de meldkamer bekend en gingen mogelijk collega-agenten daarnaartoe.