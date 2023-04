Andere spelregels op komst voor plaatsen vlaggen op raadhuis Hoogeveen

Wat voor vlag mag er straks boven het raadhuis in Hoogeveen wapperen? In ieder geval de nationale, regionale en plaatselijke vlaggen. Voor het ophangen van een vaandel met een politieke boodschap moet de raad mogelijk toestemming geven in de toekomst. Dat is één van de punten die het college heeft opgenomen in het nieuwe vlaggenprotocol.