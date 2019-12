Vier jaar cel geëist voor moordpoging bij kapper Emmen

Voor poging tot moord in een kapperszaak in Emmen heeft het Openbaar Ministerie tegen een 29-jarige Emmenaar vier jaar cel geëist, waarvan een jaar voorwaardelijk.

De man sloeg op 9 mei de ex-vriend van zijn zus met een honkbalknuppel op het hoofd. Het slachtoffer liep een hoofdwond op, die moest worden gehecht. De officier van justitie gaat ervan uit dat de man van plan was de ander te doden. De Emmenaar riep onder meer tijdens de aanval 'ik sla je dood'.

Bescherming

De verdachte was woedend, omdat het slachtoffer weer op vrije voeten was. De man was opgepakt, omdat hij het zusje van de Emmenaar had mishandeld en geprobeerd te wurgen. Deze vrijlating viel bij het zusje en haar familie verkeerd. De verdachte wilde zijn zusje beschermen tegen haar ex-vriend. Hij kocht een knuppel als bescherming bij een mogelijke confrontatie, zei de man tegen de rechter. Die dag in mei zat hij in de sportschool, toen hij een telefoontje kreeg over de ex-vriend. Die was bij een kapperszaak aan de Weerdingerstraat gesignaleerd, in de buurt van de woning van de vader en zus van de verdachte.

'Stond mij uit te lachen'

De verdachte speelde volgens de officier van justitie voor eigen rechter. De man reed met een knuppel in zijn auto naar de kapperszaak. Hij sloeg daarmee meermalen op de auto waarin het slachtoffer reed. Hij viel daarna het slachtoffer aan. "Omdat die in de deuropening stond en mij uitlachte", zei de verdachte tegen de rechters. Het slachtoffer rende de kapperszaak in en kreeg een klap op zijn achterhoofd. De man verstopte zich achter een deur en belde het alarmnummer 112. Terwijl hij belde sloeg de Emmenaar met de knuppel tegen de deur, die hem scheidde van het slachtoffer. De kapper en een klant waren getuigen van dit tumult.

Overmand door emoties

De Emmenaar was door de hevige emoties zichzelf niet meer, zei hij. Hij was nooit van plan geweest de ander zwaar te mishandelen, laat staat te doden. De officier dacht hier anders over: "Door zo'n krachtige klap op het hoofd te geven loop je het risico dat je de ander doodt", zei ze. De Emmenaar heeft volgens de aanklager niet in een opwelling gehandeld. "U plande de confrontatie, u zocht hem op. U kocht speciaal hiervoor een knuppel", zei ze. Tussen de vele WhatsApp-berichten die bij de Emmenaar zijn gevonden, stonden berichten als: 'Ik zoek hem op' en 'Hij komt niet meer in haar buurt, daar zorg ik voor'.

Minder toerekeningsvatbaar

De officier hield in haar eis rekening met de hevige emoties die tijdens dit incident een rol hebben gespeeld. De Emmenaar is licht verstandelijk beperkt en daardoor in mindere mate toerekeningsvatbaar. De officier eiste ook dat de verdachte een totale schadevergoeding van ruim 2400 euro betaalt.

Uitspraak over twee weken.