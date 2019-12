Winderige pakjesavond in Drenthe

Havinga: "Wanneer de maximumtemperatuur van zo'n vier graden vanmiddag is bereikt, gaat die niet meer zakken. Het is waterkoud." Ondanks dat het bewolkt is, hoeven we ons volgens Havinga geen zorgen te maken of de pakjes droog aankomen: "Pas vannacht gaat het regenen, maar dan is de Sint allang weer vertrokken."

Mistig

Op veel plaatsen in Drenthe en de rest van Nederland is het een groot deel van de dag mistig, maar Havinga verwacht dat die mist in de loop van de middag alweer zal optrekken.

De ANWB spreekt van een 'Sinterklaasavondeffect'. Dat betekent een vroege en drukke spits. Volgens de ANWB worden landelijk de eerste files rond drie uur vanmiddag verwacht en zal het drukste moment rond vijf uur vanmiddag liggen.